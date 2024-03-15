Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil etme kabiliyetini tamamen yok olması üzerine, 'Esas milli görüşün temsilcisi biziz' anlayışıyla kurulan bir parti. Bu durum karşılık buldu ki geçen seçimde teveccüh gördüler. Ama orada gözden kaçırılan bir şey var AK Parti ile hareket ettiler. Şimdiki gelinen durumu savrulma olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Esas vahim olan şey şu AK Parti ile beraber hareket etmemek ya da ittifak yapmamak demek bu kadar agresif AK Parti ve Erdoğan düşmanı olmak demek değil ki. Bu ikisi aynı şey değil ve karıştırılıyor. AK Parti ile beraber olunabilir. Ama milli ve yerli bir politika izleyerek kendi yolunda yürür. Ama şu anda öyle değil." dedi.

SİZ KİME HİZMET EDİYORSUNUZ?

Albayrak, "Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada İstanbul'da kendilerinin kazanma gibi bir hedefi olmadığını, İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarının kazanmasını beklediğini söyledi. O zaman Yeniden Refah Partisi'nin bu çalışmaları kime hizmet anlamına geliyor? Kendi liderleri kendilerinin kazanmak gibi bir durum olmadığını açıkça söyledi CHP'nin kazanma ihtimali olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"İSLAM DÜŞMANLIĞININ KURUMSAL HALİDİR"

Albayrak, "Baba katiliyle Fatih Erbakan bir araya geldi. Bunu nasıl izah edeceğiz? 28 Şubat nasıl unutuldu? CHP dediğiniz şey sıradan bir parti değil. CHP dediğiniz şey Türkiye'de İslam düşmanlığının kurumsallaşması için kurulan bir partidir. CHP, İslam düşmanlığının kurumsal halidir." dedi.