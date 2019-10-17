Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP'li Yarkadaş'ı yerden yere vurdu
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP'li Barış Yarkadaş'ı canlı yayında yerin dibine soktu.
Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'ın tartışması damga vurdu.
Yarar'ı 'AK Parti propagandası' yapmakla suçlayan Yarkadaş'a, Mete Yarar'ın tepkisi çok sert oldu.
Yarar, "Şu üsluba bak... CHP’lisiniz ve başkasının siyasi kimliğini reddediyorsunuz, bravo. Sizin işinize gelmeyen her şey AK Parti'nin propagandası oluyor" şeklinde yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada, "Mete Yarar, sözleriyle Barış Yarkadaş’a orantısız güç uygulamış" yorumları yapıldı.
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