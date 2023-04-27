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Güncel

Canlı yayında gündem olacak açıklama: CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere

Canlı yayına konuk olan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 'CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere' dedi.

27 Nisan 2023 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
Canlı yayında gündem olacak açıklama: CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere
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Ülke TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, canlı yayında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"NE DE OLSA YÜZDE 0.05'LİK OYLA 30 MİLLETVEKİLLİĞİNİ GARANTİLEDİ"

"Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete ifadelerine biz katılmıyoruz demiş. Ben de ona binaen, 'Babacan daha çok kazık atacak. Daha bu başlangıcı. Ne de olsa 0,05'le 30 milletvekilliğini garantiledi.' demiştim" sözlerini kaydeden Çiçek, CHP'nin siyasi tarihinin en büyük kazığını yemek üzere olduğunu açıkladı.

"CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere" diyen Çiçek, gündemi sarsacak birbirinden vahim iddialarda bulundu.

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