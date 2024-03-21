CHP eski Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa kararı sonrası Habertürk TV canlı yayınına katılan Tekin, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." diyerek yanıt vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E 'TROL' DEDİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, konunun kendisine hatırlatılması üzerine Tekin'den 'trol' olarak bahsetti.

"Trol refleksi gösteren, partide bir geçmişi olmayan arkadaşlar var" diyen Özel, "Bize kılıç sallayıp tehdit edenler var. Benzer hezeyanlar içinde olanlarla meşgul değiliz" diye konuştu.