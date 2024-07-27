Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyeyi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

96 MİLYARLIK SGK PRİM BORCUNUN %67.7'Sİ CHP'NİN

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'ya en fazla prim borcu olan belediyelerin tamamının CHP'li belediyeler olduğunun altını çizdi. Işıkhan, Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığını, bu borçların yüzde 67,7'sinin sadece CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtti.

KONSERLERE PARA VAR BORÇLARA YOK

Gazeteci Özlem Coşan, Mustafa Daştan moderatörlüğünde yayınlanan "Doğrusu ne?" programına konuk oldu. İBB'nin kültür-sanat etkinliklerine 1 milyar TL bütçe ayırdığının altını çizen Coşan, "Danslara, konserlere paraları var borç ödemeye gelince yok." dedi.

"BORÇ İSTERKEN DOST, ÖDEMEYE GELİNCE KESİLİYORLAR"

Özlem Coşan'ın konuşmalarından satır başları:

Borcun var ödeyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Borç isterken dost, ödemeye gelince kesiliyorlar'. Borç yükü yüzde 67.7 olduğu ciddi manada çok fazla. Bu borç CHP'li belediyelere aittir.

"BORÇLU BELEDİYELERİN HEPSİ CHP'Lİ"

Borçların içerisinde en büyük payı alanlardan 1 tanesi ilçe belediyesi olmak üzere 5'i de CHP'li belediye olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; danslara, konserlere paraları var borç ödemeye gelince yok. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir örnek vermek istiyorum.

"İBB KÜLTÜR-SANAT HARCAMALARINA 1 MİLYAR TL AYIRMIŞ"

Özellikle İBB'nin kültür-sanat harcamalarına 1 milyar TL'ye yakın biri haleyle ödenek ayırdığı söz konusu. İçinde benim hatırladığım 2 bin 500 tane konser var. Bunlar sadece konserler de kalmıyor. Hediyeler, gidiş-geliş uçak biletleri, konaklamalar, giydirmeler, eşantiyon ürünleri, ajans maliyetleri var.

"İSTANBUL'UN 1 SENE İÇİNDEKİ İLK İHTİYACI KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ Mİ?"

Sadece İstanbul'un 1 sene içinde ilk ihtiyacı kültür-sanat etkinlikleri mi? 1 milyar TL'ye yakın bir harcama yapmak doğru mu? Özellikle sürdürülebilir istihdamın ön plana çıkması için kayıt dışı istihdamın sona ermesi lazım.

"İNSAN AKLIYLA DALGA GEÇİYORLAR"

Peki bu prim borçları nereden geliyor? CHP sürekli emeklileri gündeme getirirken SGK'ya bu kadar borcu olması komedi unsuru. SGK'ya bu kadar borcu olan bir partinin belediyelerinin çıkıp da seçimlerden önce en çok tartıştıkları argüman emeklilik konusuydu. Burada sizce de ciddi manada bir ironi yok mu? İnsanların aklıyla dalga geçmektir.