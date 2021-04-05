Canlı yayında suçüstü yakalandılar

DHA 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:40

Sosyal medya üzerinden önceki akşam canlı yayın yapan O.K. ve S.K., ellerindeki gümrük kaçağı ürünleri satmaya başladı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Baskında O.K., açık artırmada 180 TL fiyat biçilen parfüm için, "Son noktayı kim koyacak? Bugün burası coşuyor" diye seslendiği sırada polis ekipleri içeri girdi. O anlar ise canlı yayına yansıdı.

Polis, O.K. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası, 20 kol saati ele geçirildi

O.K ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.