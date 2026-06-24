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Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından Yüz Tanıma Sistemi (YTS) ile tespit edildi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
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Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.

Ulualan Mahallesi'ndeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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