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Canlı yayında yaptıkları pes dedirtti! Savcılık derhal harekete geçti

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun 'ben zehir içmem' deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise 'içersin, güzel içersin' diyerek zorladığı görülüyor.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 14:32 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:32
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Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı. Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BEN ZEHİR İÇMEM"

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "ben zehir içmem" deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise "içersin, güzel içersin" diyerek zorladığı görülüyor.

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