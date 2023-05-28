İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı
Güncel

YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 18:11 - Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • ahmet yener
  • seçim yasağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.