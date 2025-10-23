İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

Cansız bedeni kuyuda bulunmuştu! Hasret'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Zonguldak Çaycuma'da 4 gün önce su kuyusunda ölü bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Cansız bedeni kuyuda bulunmuştu! Hasret'in ölümüyle ilgili yeni gelişme
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da dün yakalanan olayın şüphelisi D.B'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Zonguldak Valiliği, olayın şüphelisi D.B'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı.

