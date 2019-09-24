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Çanta içinde Türkiye'ye sokulmak istenen 11 köpeğe el konuldu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, otomobilin bagajında çanta içinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 11 yavru köpeğe el koyarken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

  • DHA
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Ticaret Bakanlığı kullanımındaki Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, Bulgaristan'dan gelen otomobilin Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı olan sürücüsünün, daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi. Gümrük Muhafaza ekipleri, bunun üzerine otomobili x-ray tarama cihazına yönlendirdi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince x-ray taraması öncesi fiziki kontrole tabi tutulan aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta tespit edildi. Çantayı açan ekipler, içerisinde muhtelif cinslerde 11 canlı köpek yavrusu buldu. Savcılık kararıyla otomobil ve 11 köpeğe el konuldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası düzenlendi. 11 yavru köpek ise, Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP'a teslim edildi.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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