İBB'ye düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kurtuluş Savaşı'nı hırsızlık ve rüşvete alet etmeye kalktı.

Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun tutuklama kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Aykut bugün 'Cumhuriyet yıkıldı' dedi." diyen Torun, "Bu bir Kurtuluş Savaşı. Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, Erdoğdu'nun Saraçhane'ye getirdiği dolar dolu çantayı Fatih Keleş'e teslim ettiğini anlatmıştı.

Erdoğdu da bu iddiayı önce reddetmiş, sonra 'kamu yararına yaptım' diyerek itiraf etmişti.

Dolar dolu çanta getirdi

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında çok sayıda tutuklama kararı

Erdoğdu gözaltına alındı