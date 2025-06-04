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Güncel

Çantacı Erdoğdu'dan pes dedirten sözler! Hırsızlık ve rüşvetin adı ''Kurtuluş Savaşı'' oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan, milyon dolarlık rüşvete aracılık etmekle suçlanan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu eşine, 'Bugün Cumhuriyet yıkıldı. Bu bir Kurtuluş Savaşı' şeklinde demagojik sözler sarf etmiş.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2025 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Çantacı Erdoğdu'dan pes dedirten sözler! Hırsızlık ve rüşvetin adı ''Kurtuluş Savaşı'' oldu
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İBB'ye düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kurtuluş Savaşı'nı hırsızlık ve rüşvete alet etmeye kalktı.

Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun tutuklama kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Aykut bugün 'Cumhuriyet yıkıldı' dedi." diyen Torun, "Bu bir Kurtuluş Savaşı. Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, Erdoğdu'nun Saraçhane'ye getirdiği dolar dolu çantayı Fatih Keleş'e teslim ettiğini anlatmıştı.

Erdoğdu da bu iddiayı önce reddetmiş, sonra 'kamu yararına yaptım' diyerek itiraf etmişti.

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