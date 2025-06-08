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Çantası barakada bulunmuştu: Burak Koçak için seferberlik büyüyor

Kurban Bayramı arifesinde okula gitmek üzere evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 81 saattir haber alınamıyor. Eğitimli köpekler, dronlar ve dalgıçlar eşliğinde sürdürülen yoğun arama çalışmalarıyla Burak Koçak'a dair iz arıyor.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Çantası barakada bulunmuştu: Burak Koçak için seferberlik büyüyor
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Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyince oğlu için çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

BURAK KOÇAK İÇİN EKİPLER SAHADA

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda Koçak'a ulaşılamadı. Kaybolan Burak Koçak'ı arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla devam etti.

Bayramın 3'üncü gününde 81'inci saate gelinen arama çalışmalarında Koçak'a ait bir ize rastlanmadı. Dron, dalgıç ve eğitimli köpek destekli arama ekipleri, her yerde Burak'tan bir iz arıyor.

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