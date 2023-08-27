Caretta carettalar doğal yaşamalarına kavuştu

Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan "Siyah Papatya", "Bella", "Artemisia" ismi verilen caretta caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ile "Selcen Sultan", "Manolya", "Defne", "Calipso" ve "Aybala" adı verilen 5 yeşil deniz kaplumbağası da doğal yaşamına kavuştu.

Kaplumbağaların denize salınması törenine katılan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan yaşamının doğal yaşamın korunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Doğal yaşam denince doğayı, hayvanı, suyu, havayı, toprağı hepsini korumak gerektiğini belirten Özkan, "Bugün burada Pamukkale Üniversitemiz, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezimizin yaralı ve daha önce farklı sebeplerle hastalanmış deniz kaplumbağalarımızı tedavi, teşhis ve rehabilite ettiği merkezdeyiz. Bu aslında toplumsal bilincin yerleşmesi ve duyarlılığın artması açısından önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle uluslararası alanda imzalanmış Paris İklim Anlaşması'nı da iç hukukun parçası haline getirdiklerini vurgulayan Özkan, bunun sera gazı salımından karbon salımına kadar doğayı tehdit eden, canlı hayatı yok eden salınımların azaltılması anlamına geldiğini kaydetti.

Bundan sonra da ülke ve millet olarak cennet vatanın doğal yaşamını korumak için çaba göstereceklerini belirten Özkan, programa katılanlara teşekkür etti.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska da yeşil deniz kaplumbağalarının normalde Mersin, Adana, Hatay bölgesine yuva yaparken bu sene ilk defa Dalyan kumsalında yuva yaptığını söyledi.

Bu kadar ilginç olan, bir kaplumbağayı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan bir cihazla takip edeceklerini belirten Kaska, "Bundan sonra nerelere göç ettiğini, nerelerde dolaştığını izleme şansına sahip olduk. Öyle zannediyorum ki bu yeşil deniz kaplumbağası buraya tekrar yuvalamak için gelmese bile Akdeniz'de nerelere göç ediyor, nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor bunları anlamış olacağız."diye konuştu.

Genç bireylerin tedavilerinin tamamlanarak doğal ortamına gönderilmesinin de önemli olduğunu anlatan Kaska, etkinliğin bu anlamda önem taşıdığını dile getirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Cumhuriyet'in 100. yılında fakülte ve her araştırma merkezinin yüzüncü yıla uygun bir etkinlik yapmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Etkinliklerin en güzelini DEKAMER'de yaşadıklarını vurgulayan Kutluhan, "DEKAMER, üreten, hayata rehber olan, şehirle bütünleşme, doğayla bütünleşme, insanla, toplumla bütünleşen üniversitemizin vizyonunu taşıyor. Çünkü çok büyük bir hizmet görüyor. Bu hizmetin en önemlisi gerçekten son yıllarda hatta çağımızda diyebiliriz doğaya olan ilginin azalması, doğanın bir yerde katliamının önüne geçilmesi için DEKAMER öncülük ediyor. Biz üniversite olarak DEKAMER'i sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı anısına vatana bağlılığın sembolü olarak VIII. Yüzyılda ilk Türk yazılı anıtının bir örneği olarak DEKAMER girişine yaptırılan Orhun Abideleri Hatıra Anıtı açılışı da yapıldı.

Törene, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, görevliler ile vatandaşlar katıldı.