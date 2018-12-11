Cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ekim ayında 466 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3.028 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 491 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 82 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 353 milyon dolar ve 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşmişken, genel hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracı gerçekleşti. Diğer yatırımlarda 2 milyar 605 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 1 milyar 383 milyon dolar ve 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.