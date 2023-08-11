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Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Cari açık rakamları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

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