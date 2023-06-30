TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'ı öve öve bitiremedi. Öcalan'a yönelik sözleri ile Türkiye'nin tepkisini çeken Yanardağ için savcılık harekete geçti. Gözaltına alınan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanardağ'ın savunmasında kullandığı ifadeler herkesi şaşkına çevirdi. Yanardağ, serbest kalabilmek için dünyanın terörist olarak tanıdığı PKK elebaşı Duran Kalkan'ı bilmediğini söyledi.

İşte Yanardağ'ın savunması...

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Terör elebaşı Abdullah Öcalan için TELE 1 canlı yayınında övgü dolu ifadeler kullanan Merdan Yanardağ Türkiye'nin gündemi oldu. Sosyal medyadan tepki yağarken, toplumda da Yanardağ'ın sözleri büyük öfke yarattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yanardağ, "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz' "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadeleri sonrası 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yanardağ'ın ifadesi alındı, canlı yayındaki sözleri ile savunması karşılaştırıldı ve karar verildi. Yanardağ, 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında tutuklandı.

SAVUNMASINDA ÖYLE BİR KIVIRDI Kİ HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Merdan Yanardağ'ın suçuna ilişkin alınan ifadesindeki Duran Kalkan ve PKK detayı şaşkına çevirdi. Yanardağ, serbest kalabilmek için şoke eden ifadeler ile kıvırdı.

Duran Kalkan'ın PKK ile ilişkisini bilmediğini söyleyen Yanardağ'ın savunmasındaki o kısım şöyle:

Hatta kendisinin PKK ile nasıl bir bağlantısının olduğunu dahi ifadem sırasında öğrendim. Daha doğrusu PKK'nın yürütme komitesi var mı, Duran Kalkan buraya üye mi orada öğrendim.

"ÖCALAN'IN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ MERAK ETTİĞİM İÇİN SÖYLEDİM"

Yanardağ, canlı yayındaki sözlerini ise şöyle savundu:

Tecritin kaldırılması halinde Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü öğrenebileceğimizi dile getirdim.

"TARAFIMA AİTTİR"

Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil", "Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu", "Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki biridir" sözlerini ise "Tarafıma aittir" ifadeleriyle kabul etti.