24 Eylül 2020 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:01

MasterChef Türkiye’nin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Somer şef tarafından yapılan pavlova tatlısının içerisinde kullandığı Çarkıfelek meyvesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bu meyve hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Çarkıfelek meyvesi faydaları nelerdir? Çarkıfelek meyvesi Türkiye'de nerede yetişir? sorularına yanıt arıyor. İşte Çarkıfelek meyvesi hakkında merak edilenler...

Dünya genelinde "Passion Fruit" ismiyle tanınan ve bilimsel adı Passiflora Edulis yani Tutku Meyvesi ya da bizdeki diğer adıyla Çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfındadır.



Sarmaşık ve asma tipte yetişen bu bitki çeşidinin asıl ismi passifloradır. Fakat çiçeği çarkıfeleği andırdığı için çarkıfelek bitkisi olarak bilinmektedir.



ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Bu meyvenin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. B1, B2, B5 vitaminleri açısından zengin olan passifloranın, kemik erimesini engelleyici etkileri olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra sakinleştirici, gerginlik ve endişelilik hallerini giderici etkiye sahip olduğu gibi uyku problemlerinde ve sancılı adet dönemlerinde yatıştırıcı olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Çarkıfelek meyvesinin büyüme aşamasında açan çiçekleriyle bitki çayı hazırlanır. Yapraklar, sakinleştirici bitki çayları arasında yer alır. Enfeksiyon ve iltihap gibi durumları önlemek adına etkili şekilde kullanılabilen meyvenin faydaları arasında şunlar yer alıyor:

Antioksidan görevi görür,Kilo vermeye yardımcı olur.

Depresyona, Strese, Uykusuzluğa iyi gelir. Seratonin (mutluluk hormonu) arttırır, Göz sağlığını korur, Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NERELERDE YETİŞİR?

Çarkıfelek meyvesi genellikle Tropikal Amerika’da yetişir. Ülkemizde ise bu yoğunluk Antalya yani Akdeniz bölgesinde görülmektedir. 400’e yakın çeşidinin olduğu bilinen passifloranın yetişme alanları farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu kıtadan dünya geneline yayaılım göstermiştir. Çoğunlukla Kolombiya, Brezilya, Arjantin benzeri tropik özellikteki ülkelerde bulunmaktadır. Adı geçen bölgelerde Maruçya ya da Gulupa da denilmektedir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Çarkıfelek meyvesi Türkiye'de Antalya'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Türkiye'de, ilk kez Finike'de bir üretici tarafından denendikten sonra üretimine başlanan çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesi, yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetişen ve iki yıl önce Finike'de üretimine başlanan Çarkıfelek meyvesinin bu yıl hasadı yapıldı

Çarkıfelek meyvesinin sahip olduğu kıvam ve aromanın benzeri bulunmamaktadır. Mor renge sahip kabuk kısmında sulu, jöle formlu ferah bir meyve özü barındırmakta ve çıtır özelliğiyle keyifli şekilde yenilebilen çekirdeklere sahiptir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilmelidir.Ortadan keseceğiniz çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz dondurma ya da yoğurt üzerine ekleyerek tüketebilirsiniz.