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Carole Hakko hayatını kaybetti

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:06
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Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko (65), hayatını kaybetti. Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

"CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE EN SEVGİLİ "BAŞKANIMIZ" OLARAK KALACAK"

Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."

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