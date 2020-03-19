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Çarpıcı analiz: Türkiye'nin Suriye operasyonu ABD ve NATO'nun ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının değerlendirildiği Middle East Monitor'de yer alan bir makalede, 'ABD ve NATO Türkiye'nin müttefik olduğunu ve yanında olduğunu iddia etti. Ancak Patriotları konuşlandırmadı. Bu da ABD ve NATO'nun ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya çıkardı.' ifadelerine yer verildi.

star.com.tr19 Mart 2020 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:29
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Türkiye ve Rusya Pazar günü Suriye'nin doğu ve batısını birbirine bağlayan stratejik M4 otoyolu boyunca ilk ortak askeri devriyelerini başlattı. Devriyeler, geçtiğimiz hafta sonunda iki ülkenin Esed rejiminin alçak saldırı sonrası 33 askerimizi şehit etmesine misilleme amaçlı başlatılan Türk operasyonunu ( Bahar Kalkanı) sona erdiren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak başlatıldı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Moskova'daki anlaşma çerçevesinde, M4 karayolu üzerinde 1 ortak Türk-Rus kara devriyesi, hava ve kara unsurlarının katkısı ile tamamlandı.' ifadelerine yer verildi.

Rus kaynaklar ise, Moskova'nın ortak devriyelere katılmak için askeri polis ve zırhlı araçlar gönderdiğini bildirdi.

ABD VE NATO'NUN İKİYÜZLÜLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Middle East Monitor'de Motasem A Dalloul imzasıyla yer alan makalede, Türkiye'nin rejimin saldırıları sonrası başlattığı operasyonun, Türkiye'nin yanında olduğunu iddia eden ABD ve NATO'nun ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığı belirtildi.

Makalede, Ankara'nın son üç hafta boyunca Suriye'deki operasyonlarının, müttefik olan NATO ve ABD tarafından sözde desteklendiği, ancak Patriot hava savunma sistemininin destek için konuşlandırılmadığına işaret edildi.

ABD TÜRKİYE'NİN ESED'İ YENMESİNİ İSTEMİYOR

Analistler ABD'nin Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini kabul ederek bir hata yaptığını Türkiye'ye göstermeye çalıştığını söylüyor.

Dalloul'a göre, Amerika'nın hareketsiz kalmasının tek nedeni S-400 değil. ABD, güçlü bir müttefik olan Türkiye'nin bölgedeki Rusya'ya karşı mücadele etmesini istiyor. Ancak Ankara'nın Suriye rejimini yenmesini istemiyor, sadece bölgede istikrarsızlık istiyor.

Washington ayrıca, Ankara'nın ABD'nin Ortadoğu'daki stratejik ortaklarından (İsrail, Suudi Arabistan gibi) daha güçlü olmasını da istemiyor.

star.com.tr

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