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Çarpıcı detay! Obama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'acil' kodlu görüşme talebi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD eski Başkanı Obama'yı terör örgütü PYD'ye yardım yapacağı gerekçesiyle uyardığına dair bir detayı paylaştı. Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'acil' koduyla görüşme yapmak istediğini belirten Sözcü Kalın, Erdoğan'ın eski Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde, ''Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz'' dediğini aktardı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Çarpıcı detay! Obama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'acil' kodlu görüşme talebi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı programda Türk siyasetinin 28 Mayıs'taki seçimden sonra yeni bir fay hattı üzerinde şekilleneceğini ve bu fay hattının en önemli unsurunun da teröre karşı nasıl bir duruş sergileneceğinin olduğunu ifade etti.

KALIN, DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN-OBAMA DİYALOĞUNU PAYLAŞTI

PKK'nın Suriye üzerinden kendini var etme çabası ve gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Kalın, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Obama ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Obama'nın Erdoğan ile 'acil' koduyla görüşme yapmak istediğini belirterek söz konusu görüşmeyi aktaran Kalın, ABD Başkanının "Biz PYD'ye yardım göndereceğiz. Size haber veriyoruz." ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz." karşılığını verdiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ OBAMA'YI UYARMIŞTI"

İbrahim Kalın yaptığı açıklamada başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta PKK'nın Suriye üzerinden kendini var etme çabası ve gayreti var. Obama yönetiminin PYD ve YPG ile işbirliği kararını nasıl verdiklerini hatırlıyorum. Sabah 05.00'de Ankara'ya inmiştik. Acil koduyla Obama sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapmak istedi. 'Biz PYD'ye yardım göndereceğiz, size haber veriyoruz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 'Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz' dedi. Obama'ya 'Gelin Kobani'yi birlikte kurtaralım' denmişti. Televizyonlar 7/24 Kobani'den yayınlar yapıyordu. Suriye savaşında bir değişikliğe gittiler. Olaylar başladığında, Arap baharı vesaire çerçevesinde. Suriye'ye de sıçradı. O zaman ABD 'Suriye halkının yanındayız, Esed rejimi meşruiyetini yitirmiştir' diyordu. Obama yönetimi daha sonra Suriye Milli Meclisi, Türkmenler, Araplar, PKK'lı olmayan Kürtler'i bir kenara gitti PYD ile işbirliği kararı aldı. Bunun bahanesi DEAŞ'la mücadeleydi. Bu mücadele adı altında bir başka terör örgütüne destek verdiler."

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