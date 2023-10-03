Çarpıcı iddia: Akşener, İYİ Parti genel başkanlığını bırakacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapısını tamamen kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın tutumuyla bilinen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalarının partide rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: AKŞENER İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK

Akşener'in CHP'yi hedef alan açıklamalarına vurgu yapan Yarkadaş, "Parti yöneticileri Akşener'in tutumlarına anlam veremiyor. Konuştuğum bazı parti yöneticileri 'Meral Hanım acaba AK Parti'yle gizli bir angajmana mı girdi?' diyorlar." dedi.

Akşener'in 2024 Mart ayındaki seçimlerden sonra genel başkanlığı bırakacağını iddia eden Yarkadaş,"Yerine Buğra Kavuncu'yu düşündüğünü bu yüzden İBB'ye aday yapmak istemediğini söylediler. İstanbul'da adayın Buğra Kavuncu'nun olmayacağı belli." diye konuştu.