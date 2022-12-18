Çarpıcı iddia! ''Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun istifasını istedi''

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı muhalefetteki adaylık kavgasına yeni bir boyut kazandırdı.

Kararın açıklandığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına giderek adeta adayını ilan etti.

SARAÇHANE'DE ADAYLIK TİYATROSU

Her fırsatta aday olacağı yönünde sinyaller veren Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun birlikte oynadığı adaylık tiyatrosunun ardından Almanya'dan apar topar Türkiye'ye döndü.

Ayağının tozuyla İmamoğlu'nun adaylığını veto eder nitelikte sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluya hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NDAN İSTİFASINI İSTEDİ

A Haber'de katıldığı programda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Saraçhane'deki adaylık tiyatrosuna ilişkin bomba bir iddia ortaya attı. Savcı Sayan "Bugün sabah Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çağırdı fırçaladı. Aldığımız bir duyuma göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun istifasını istemiş" ifadelerini kullandı.

"EN AZ ÜÇ SENE SÜRECEKTİR"

Savcı Sayan, "Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve Yargıtay'a da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl" dedi.

"KUMPAS KILIÇDAROĞLU'NA YAPILIYOR"

Ama neler oldu? Akşener hemen kalktı Ankara'dan geldi. 15 Temmuz'da neden gelip tankların arasına girmediniz? Neden gidip kahve içtiniz? Bütün bunlar bir film senaryosu. Hepsi birer kumpas. Ve bu kumpas Kılıçdaroğlu'na yapılıyor.