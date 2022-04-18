Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyona ilişkin detayları TRT Haber canlı yayınında anlattı.

OPERASYONUN MERKEZİ ZAP BÖLGESİ

Operasyon'un temel merkezinin Zap bölgesi olduğunu belirten Ağar, Pençe Kilit Operasyonu ile Avaşin-Basyan ve Metina bölgesindeki kamp alanlarının mühürleneceğini söyledi.

Bölgede teröristlerin bulunduğu ve bulunması muhtemel alanların büyük ateş baskısı altında olduğunu anlatan Ağar, harekatın gündüz saatlerinde başladığını, akşam saatlerinde topçu ve fırtına ateşleriyle birlikte karada yoğunlaştığını sonrasında da Hava Kuvvetleri ve SİHA'ların harekete geçmesiyle devam ettiğini anlattı.

Ağar, vurulan bölgelere komandoların ve özel kuvvetlerin de sızmasıyla beraber kara harekatının resmen başladığını belirtti.

Irak'ın kuzeyine Pençe-Kilit Operasyonu! Terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor

OPERASYON YEREL YÖNETİM UNSURLARININ İŞ BİRLİĞİNDE İLERLİYOR

Terör örgütü PKK için büyük önem taşıyan Zap bölgesini merkeze alan harekatın, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünü anlatan Ağar, bu durumun teröristler için önemli bir darbe olduğunu vurguladı.

Ağar, 2016'dan bu yana sürdürülen operasyonları tamamlayıcı nitelikte olan bu harekatla, 375 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 40 kilometre derinlikteki sınır bölgesinin terör unsurlarından tamamen temizlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

"TSK DIŞINDA KİMSE BÖLGEYE GİRMEYE CESARET EDEMEDİ"

Bölgede 1980'den beri faaliyet gösteren PKK'nın bölge hakimiyetinin çok yüksek olduğunu ve önceki operasyonlarda tek mağaradan 240 AK-47 çıkabildiğini hatırlatan Ağar, TSK dışında kimsenin bölgeye girmeye cesaret edemediğini belirtti.

Abdullah Ağar harekatta İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, komuta kontrol uçakları, tanker uçakları ve uydular gibi elektronik harp unsurlarından da fazlaca faydalanıldığını dile getirdi.

AMAÇ TÜRKİYE'YE YAKIN ALANLARDA GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK

Temel amacın Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanların teröristlerden kalıcı olarak temizlenmesi ve bölge istikrarının sağlanması olduğunu ifade eden Ağar, oluşturulacak güvenli atmosferin bölgedeki travmayı ortadan kaldıracağını söyledi.

Operasyonun PKK'nın güç, etki ve propoganda ürettiği, etki ajanlığı yaptığı bölgeyi hedef aldığını belirten Ağar, PKK'nın bu güçlerinin elinden alınacağını aktardı.

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI BAŞBUĞ: BURADAN SONRAKİ ADRES KANDİL

Irak'ın kuzeyine başlatılan 'Pençe Kilit Operasyonu'nu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinden sonraki adresin Kandil olacağını ifade etti.

24 TV'de operasyona yönelik kritik değerlendirmelerde bulunan Başbuğ, şunları ifade etti:

Burada amaç şüphesiz terörü sonlandırmak. Hangi coğrafyada olursa olsun. Buna Suriye, Irak hatta başka coğrafyalar da dahil. İşte bu açıdan baktığımızda bana göre yürütülenler arasında en hayırlısı olan operasyon dönemiyle karşı karşıyayız. Zira burada Sincar, Mahmur ve Kandil gibi bir şer üçgeni diyebileceğimiz kilit noktalar var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunu da yapmanız için öncelikle bu tür operasyonları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

YENİ OPERASYONLAR YOLDA

Ben bu harekattan sonra yeni coğrafyalarda, sonu Kandil'de sonu Sincar'da bitecek yeni operasyonların geleceğini düşünüyorum

Neden şimdi Basyan ve Zap bölgesi? Daha önceki operasyonları hatırlarsanız Zap bölgesi diğer operasyonlardan kaçan teröristlerin kümelendiği bir alan haline dönüştü. İşte bu kümelenen teröristleri bertaraf etmek, etkisiz hale getirmek aynı zamanda da teröristlerden boşalan bölgeleri güvenli bir koridor haline getirmek amacıyla bu operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çok iyi gidiyor. Çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirilmiş durumda. Yine bir çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KANDİL ÇEMBERİ İYİCE DARALDI MI?

Buradan sonraki adres Kandil. Operasyona "Pençe Kilit" adının verilmesi kesinlikle tesadüf değil. Suriye sınırına kadar uzanan ve şuan ele geçirilen bölgelerle birlikte kontrolün ele geçirildiği bir alan oluşacak. İşte bu o coğrafyayı örgüte kitlemek anlamına geliyor. Artık örgüt burada at koşturamayacak hatta bulunduğu yerden kafasını dahi çıkaramayacak.

ŞU ANDA TERÖR ÖRGÜTLERİNDE İNANILMAZ BİR KORKU VE PANİK VAR

Bu yazın sonunda, bu coğrafyada terörist kalmayacak şekilde bir temizlik yapılacağını düşünüyorum. Bu bir tercih değil zorunluluk haline gelmiş durumda.

Şükürler olsun ki kendi ayakları üzerinde duran bir silahlı kuvvetlerimiz oluştu. Mühimmat kendimizin, silah ve tesisat kendimizin. Kimseye hesap vermiyoruz.

Şu anda terör örgütlerinde inanılmaz bir korku ve panik var. Şunu çok iyi biliyorlar ki günü ve saati geldiğinde MİT tarafından kapım çalınacak.