Çarpıcı tahmin: Efsane kış yolda, her şey olabilir!

Milyonlar yaşadığı yerde kar yağışının ne zaman başlayacağını merakla beklerken Türkiye'yi hayli soğuk ve çetin bir kış bekliyor.

"POTANSİYEL OLARAK EFSANE BİR KIŞ"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişten ve günümüzden uydu haritalarını yorumlarken "Seyahat edecek vatandaşlarımız tedbirli olmalı" uyarısında bulundu. "Potansiyel olarak efsane bir kış var önümüzde" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Ökten, "Her şey olabilir" diyerek kışın yaşanabileceklere ilişkin mesaj verdi. İşte Meteoroloji ve Kerem Ökten tarafından yapılan açıklamalarla yurttan hava durumunun ayrıntıları...

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de Twitter hesabında paylaştığı 2 gönderiyle Türkiye'yi ve dünyayı bekleyen kışa ilişkin açıklamalar yaptı.

Ökten, ilk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Sibirya ve Kutupta biriken soğuklar 1987 Kışı öncesi ile yarışıyor. Yani potansiyel olarak efsane bir Kış var önümüzde. Aynısı olacak demiyorum; fakat her şey olabilir..."

Paylaşımına 2 uydu haritasının görüntüsünü ekleyen Ökten, Aralık 2022 ile Aralık 1986'yı karşılaştırdı.

Ökten son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Stratosferik darbe başlıyor. 22 Aralık itibariyle soğuk cehennemin kapıları kırılmaya başlayacak. Dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene el - nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı...

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Muş, Bitlis ve Van'da bölgesel aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Muş'ta 7, Hakkâri'de 3, Van'da 6 ve Bitlis'te 4 derece olması beklenmektedir" denildi.