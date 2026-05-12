Çarpışan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza, Nurdağı-Hassa yolu 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, R.B. yönetimindeki 31 NM 595 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde seyreden Y.E.Y. (25) idaresindeki 27 AHA 983 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç da yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 27 AHA 983 plakalı aracın sürücü Y.E.Y. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki yeğeni H.A.Y. ile diğer aracın sürücüsü R.B. ve yolcular E.M. ile M.H. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Y.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.