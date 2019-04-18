Çarpışma 19.Yeni Bölüm Fragmanı! Son 18.Bölümde Kadir’in meydan okuduğu kişi kim?- İzle

Çarpışma’nın 19. yeni bölüm fragmanını seyirciler iple çekiyor. Çarpışma 18. Son bölümde nefesler tutuldu. Çarpışma’nın son bölümünde Kadir’in karşısındaki rakip gücünü test ederken Kadir ise Zeynep’in tutuklanmasını konuşmaktadır. Kadir Zeynep’e “Seni buradan çıkaracağım. Kim ne söylerse söylesin sen buradan çıkacaksın.” diyor. Kadir’in karşısındaki rakip gücünü test ederken Kadir ise Zeynep’in tutuklanmasını konuşmaktadır. Nezarethanedeki sarışın kadının Zeynep’e gizemli bakışları ve sert hamlesi heyecanı yükseltirken, Kadir’in “Zeynep’in saçının teline zarar gelsin, seni bulurum!” diyerek meydan okuduğu kişinin kim olduğu izleyenlerde heyecan yaratıyor. Yakup Kerem’i bir tuzağa düşürür ve araba ile ezmek ister. Kadir’e saldırı düzenlenir. Veli ise birisine tehditler savurur ve “Eğer bu işte parmağın varsa… Duydun mu beni? Kadir’den önce bulurum seni. Duydun mu!” diye bağırıyor. İşte, Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı…

ÇARPIŞMA 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Show TV’nin sevilen dizisi Çarpışma’nın 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre hala yaşadığı şokun etkisindedir. Kerem bu zor günlerinde bir an olsun onu yalnız bırakmaz. Haydar’a Ivan’la ilgili istihbarat raporu gelir. Haydar, Kadir’e Ivan’ın hem onu hem de Veli’yi öldürmeye geldiğini söyler, nasıl bir cani olduğunu anlatır ve çok dikkatli olması için uyarır. Ivan’ın sadece Veli’nin peşinde olduğunu zanneden Cansız, Kadir’in de hedefte olduğunu öğrenince, Zarif kimliğiyle Kadir’i arar ve karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çeker. Kadir ve Veli’yi, adamlarına adım adım takip ettiren Ivan, ilk saldırı emrini Veli için verir. Ardından Kadir ve Çetin de kanlı bir pusunun ortasına düşer. Öte yandan Kadir, gözaltına alınan Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak delillere ulaşmak için harekete geçer. Zeynep’e özgürlüğün kapısını açacak anahtarlardan birisi Demir’in diğeri Veli’nin elindedir. Demir’in zaafı para, Veli’nin ki katledilen ailesidir. Kadir, Veli’nin, Cemre de Demir’in yumuşak karnı üzerinden Zeynep’i kurtaracak belgelere ulaşmaya çalışır. Yakup, Meral’in darp edilmiş haldeki fotoğrafını Kerem’e gönderir. Kerem ile Yakup bir kez daha ve ölümüne karşı karşıya gelecektir. Ivan, acımasız bir saldırı planı daha yapar. İşin içinde bu kez Cansız da vardır. Büyük bir ihanete uğrayan Kadir’in yanı sıra, Zeynep, Cemre ve Kerem de olacaklardan habersizce ölüme doğru yol almaktadır.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Baş komiser Kadir eşini ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir acılı bir adamdır çok acı çeken Kadir artık yaşamayı istemez ve hayatını bir araba kazasıyla bitirmek ister; ancak bu kazaya dört araba karışır. Bu dört arabada dört farklı hayat dört farklı insan vardır.

Kazaya karışan Zeynep Kadir’in yetimhaneden âşık olduğu kızdır ve Kadir bankacı olan Zeynep’e yeniden âşık olarak hayat tutunur. Zeynep ise kocası Galip yüzünden kızı Aylin’e kavuşamayan bir annedir; Zeynep Kadir sayesinde kızına kavuşacaktır. Kazaya karışan Kerem ve Cemre ise daha sonra bir birlerine ölümüne aşık olacak iki farklı gençtir. Cemre babası gibi başarılı bir avukatken Kerem ise hapisten yeni çıkmış fakir ve kimsesiz bir adamdır.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.

Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.

“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz'de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri'nde ise “Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek

Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır. 2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.

Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.

Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgârın Hatıraları filmlerinde rol almıştır.

Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.