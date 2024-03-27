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Çarşaflı kadına çirkin saldırı! Ağır küfürler edip, tekmeledi

İstanbul'un Fatih ilçesinde çarşaflı kadına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Skandal olayda çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyerek iade etmek isteyince telefoncu tarafından sokak ortasında darp edildi. Satıcı çarşaflı kadına ağır küfürler edip, tekmeledi.

27 Mart 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Çarşaflı kadına çirkin saldırı! Ağır küfürler edip, tekmeledi
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan skandal olayda çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyerek iade etmek isteyince telefoncu tarafından sokak ortasında darp edildi. Dini değerlere küfür eden şahıs yere düşen çarşaflı kadına tekme tokat atarak ağır saldırıda bulundu.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" diye bağırırken kimsenin olaya müdahale etmemesi ise tepki çekti.

DÜKKANIN KEPENKLERİNE ASTILAR

İnfial oluşturan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine "Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun" gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.

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