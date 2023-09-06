Çarşaflı kadınlara hadsizce saldırmıştı... Yeni gelişme

Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Of Devlet Hastanesinde tartıştığı çarşaflı iki kadına hakarette bulunan kadın hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beştepe'deki kabine toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda toplum arasında yükselişe geçen başörtülü kadınlara saldırı olaylarına çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan söz konusu saldırılara ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Mesele siyasi ve ekonomik manipülasyonları aşan insanlarımızın günlük hayattaki hak ve özgürlükleri hedef alan nobranlıklara varmıştır. Otobüslerde, yollarda, metrolarda insanlarımızı taciz noktasına varan küstahlıklarla karşılaşmaya başladık. Kültür, sanat ve spor gibi alanları bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Kibir kuleleri beyhude uğraş içindedir. Herkes tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme hakkına, oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Sırf yabancı, başka dil konuşuyor diye, başını örtüyor, çarşaflı, başörtülü, sakallı, takkeli kişilere laf atmak asla kabul edeceğimiz davranış değildir. İşine geldiği zaman başörtülüyü yanına al rozetini tak, öte yandan Marmaray'da başörtülü hanımlara hakaret et. Bu faşist zihniyet yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. Bu tür azgın azınlık vakaların gerisinde mücadelemiz ilanihaye sürecektir. Açık konuşuyorum; kim olduğunuzu, niçin böyle yaptığınızı, neyi amaçladığınızı ve bunun için neleri kullandığınızı biliyoruz. Biz hala aynı yerde duruyoruz; başaramayacaksınız. Bu millet mandacı zihniyetinize, sapkın yöntemlerinize eyvallah etmedi etmeyecek. Bunu 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta gördük. Milletin size attığı şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız ve hala akıllanmıyorsunuz."