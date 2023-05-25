Çarşaflı kadınları kovan işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip "Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Kirli zihniyet çarşaflı kadınları hedef aldı



İstanbul'un Kuznguncuk ilçesinde, çay ocağı işletmecisi dükkanına gelen çarşaflı kadınları kovdu.



Kadınlara sözlü saldırıda bulunan işletmeci, ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" şeklinde ifadeler kullandı. pic.twitter.com/eSr7LdTA5c — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 24, 2023

"BU ZİHNİYET YÜZÜNDEN OKULA DEVAM EDEMEDİM"

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın, başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim.

Bu mecrada bir kere bile siyasi paylaşım yapmadım fakat ben bu zihniyet yüzünden olması gereken yaşımda okul hayatıma devam edemedim. Sosyal statüde hep sınıfta kaldım. Sokakta yürürken laf atan, bakışlarıyla konuşan insanlar yerimin burası olmadığını hep hatırlattı."

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Gelişmelerin ardından, tesettürlü genç kadını "Kalkın buradan, gidin! Hadi!" sözleriyle kovan işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Skandal olayın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde;

Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!

Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, hepimiz için sözde değil özde kabul etmek zorundayız.

Kimsenin şüphesi olmasın;

Başlayan yasal süreci ve tahkikatı takip edip, hukukun verdiği izinler dahilinde, ruhsat iptali dahil, gereken neyse, onu da yaparız.

Dün geceki ilk paylaşımımızdan sonra çok merak edilmiş, yine sorulacaktır, peşinen cevaplayalım.

Tesettürlü olmayan bir vatandaşımıza, bayana karşı, bir işletme buna benzer bir ayrımcılık uygularsa, aynı tepkiyi, reaksiyonu vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için hak ve özgürlükler kişilere göre değişmez!

Toplumun kendi organik dengesi içinde, kimsenin bir diğerine böyle bir dayatma, kabalık yapma hakkı yoktur. Bir işletmeye girmiş, sipariş vermiş, çayını, kahvesini içmiş, kimseye rahatsızlık vermemiş insanların, -burada yazmaktan bile rahatsız oluyorum- "dilenci sandım" gibi, asla kabul edilemeyecek, akıl, mantık, izan sınırları dışında bir yaklaşımla bu muameleye maruz kalması sizce kabul edilebilir mi?

Kaldı ki durumun öyle olmadığı, hanımefendilerin bir aile ya da arkadaş grubu olduğu, görüntülerle son derece açıktır. "