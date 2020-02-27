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Çarşaflı kuyumcu soyguncuları 'suç makinesi' çıktı

Bursa'da çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve 'silahla öldürmeye teşebbüs' ile 'nitelikli yağma'nın da aralarında olduğu gibi 5 farklı suçtan aranan şüpheliler yakalandı. Adnan A. ve Burhan H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

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AA27 Şubat 2020 Perşembe16:13 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:27

Yüzlerine maske takan Adnan A. ve Burhan H, 12 Mart 2019'da Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda, M.D'ye ait telefon, cüzdan ve 16 Z 6459 plakalı hafif ticari aracı silah zoruyla gasbederek kaçtı.

Olaydan iki gün sonra, çaldıkları araçla, çarşaf giyerek Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen iki şüpheli, ellerindeki pompalı tüfekle soygun girişiminde bulundu.

Tüfekleri iş yeri sahibine doğrultup altınları isteyen zanlılar, kuyumcunun, tezgahtaki bant kesici aparatı kendilerine doğru fırlatması üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 80 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

Yıldırım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Söz konusu adreslerde bu kişilere ait iki tabanca, iki çarşaf, eldiven ve dolu fişekler ele geçirildi.

- OTOMOBİLİNİ GASBETTİKLERİ SÜRÜCÜYÜ BAGAJA KİLİTLEMİŞLER

Zanlıların, 23 Şubat'ta Gürsu ilçesinde Sunay D'yi darbedip ellerini bağlayarak kendisine ait otomobilin bagajına kilitlediği belirtildi.

Sunay D'nin, şüpheliler araçla seyrederken ipi çözüp akünün kutup başlarını sökmesi sonucu Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde otomobili çalışamaz hale getirdiği öğrenildi.

Aracın arızalandığını düşünerek kaçan zanlıların aynı gün yine Erikli'de otomobilini gasbetmeye çalıştıkları Coşkun A'yı bacağından vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 24 Şubat'ta Sıddık Ş. ve Tülay P'nin elleri ile ayaklarının bağlanması, Sıddık Ş'nin silahla yaralanması, 26 Şubat'ta Yiğitler Mahallesi'ndeki Doğa Parkı'nda Enes G'nin el ve ayaklarının bağlanması, darbedilerek alıkonulması olaylarını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Adnan A. ve Burhan H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Tesadüfen bulundu... Güzelliği göz kamaştırıyor!

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