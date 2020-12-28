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  • Çarşamba günü Türkiye'de olacak... Sinovac aşıları ilk kez görüntülendi
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Çarşamba günü Türkiye'de olacak... Sinovac aşıları ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin, Çin'deki Sinovac firmasından sipariş ettiği 1 milyon 340 bin dozluk ilk parti CoronaVac aşısının tırlara yükleniş anı ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi. Aşıların Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:30
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Gümrük işlemleri bittikten sonra aşılar Türk Hava Yolları’na ait uçağa yüklenecek. Pekin’den kalkacak uçak yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a inecek. Çarşamba günü İstanbul’da olması beklenen aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kontrolünden geçirilecek.

Her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasından sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Türkiye’ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.

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