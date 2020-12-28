28 Aralık 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:30

Gümrük işlemleri bittikten sonra aşılar Türk Hava Yolları’na ait uçağa yüklenecek. Pekin’den kalkacak uçak yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a inecek. Çarşamba günü İstanbul’da olması beklenen aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kontrolünden geçirilecek.

Her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasından sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Türkiye’ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.