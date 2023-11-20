Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

Pazartesi ve Salı günü Türkiye'nin doğu kesimlerinde meteorolojik olumsuz şartların devam edeceğini, salı günü öğle saatleri ile yurdu yağışlı sistemin terk etmesini beklediklerini dile getiren Hava Tahmin Uzmanı Acar, "Çarşamba günü, güneybatı kesimlerden başlayarak yeni bir yağış sisteminin geleceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve Trakya'nın batısında göreceğimiz bu yağışların kuvvetli olma ihtimali var. Daha sonra Cuma gününden itibaren ülkemizin tamamında yağışlar öngörüyoruz. Bu yağışlar mevsim itibariyle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak bu yağışlar. Hava sıcaklıkları pazartesi ve salı günleri, iç ve doğu kesimlerde hala mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ancak batı kesimlerde itibaren ısınma başladı. Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların artacağını ve mevsim normalleri civarında alt kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Salı ve çarşamba günleri, iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülme ihtimali var. Salı günü öğle saatlerine kadar Şırnak, Hakkari Van ve Bitlis illerimizde turuncu kodlu uyarı yayımladık. Çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları göreceğimiz anlamına geliyor. Yine Rize ve Artvin çevrelerimizde bu sarı kodlu uyarımız var. Rize, Artvin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BATI KARADENİZ'DE TEHLİKE GEÇTİ"



Batı Karadeniz'de fırtına ve sağanak yağışın sona erdiğini belirten Acar, "Şimdilik Batı Karadeniz'de tehlike geçti diyebiliriz. Pazartesi günü Bugün yağışlar devam ediyor. Ancak fırtına ve kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Çarşamba gününden itibaren yeni bir sistemin geleceğini söylemiştim. Bu sistemin gelmesiyle beraber cuma gününden itibaren Batı Karadeniz'de tabii tehlike olabilir. Bununla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfasını ve mobil uygulamamızı vatandaşlarımız takip etsinler. Değerlendirmelerimiz öncesinde yirmi dört saat öncesinde mutlaka uyarı şeklinde olur. Yani Batı Karadeniz'de de bu hafta bir ekstra meteorolojik hadise olma ihtimali var elbette" dedi.

"HAVA ŞARTLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK"



Ankara, İstanbul ve İzmir için bu hafta kar yağışı beklenmediğini aktaran Acar, "Üç gün boyunca yağış yok aslında. Ankara'da hava sıcaklıkları artıyor. Mevsim normalleri civarında yer yer üstüne çıkabilir. Ancak hafta sonuna doğru Ankara'da yağışlar başlayacak. Bu yağışlar Ankara'nın yüksek kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Değerlendirmelerimiz devam ediyor ama ciddi bir kar yağışı Ankara'da şu an için beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü yağışlar kuvvetli olabilir. İstanbul'da şu an için kar yağışı öngörmüyoruz. Ancak Marmara'nın batısında, Edirne, Kırklareli ilk sistemin girişiyle beraber oralarda bir kar yağışı görülebilir. İstanbul'un Avrupa yakasının batısında, yüksek kesimlerinde kar yağışı olabilir. Onun haricinde İstanbul'da kar yağışı yok. Hafta sonuna doğru İstanbul'da yine yağışlar devam edecek. İzmir'de Çarşamba günü yine yeni gelecek bu sistemin etkilerini görmeye başlayacağız. İzmir'de yağışlar çarşamba günü kuvvetli ama sağanakta gök gürültülü sağanak yağış şeklinde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz İstanbul'da. Hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" değerlendirmesinde bulundu.