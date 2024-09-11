Çarşamba Havalimanı'nı 1 milyona yakın yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 110 bin 908, dış hat yolcu trafiği 27bin 28 oldu. Böylece Ağustosta toplam 137 bin 936 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 966, dış hatlarda 191 olmak üzere toplamda 1157'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 1620 ton oldu.

8 ayda 1 milyona yakın yolcuya hizmet verildi

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 967 bin 781, uçak trafiği 9 bin 156, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 491 ton olarak gerçekleşti.