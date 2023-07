Yılın en sıcak ayları kuzey yarımküreyi daha parlak güneş ışığı ve daha yüksek sıcaklıklar ile sardı. Sıcak günleri evde oyun oynayarak geçirmeyi tercih eden oyunseveler, üstün grafikleri, harcadığı RAM ve işlemci gücü nedeniyle yüksek performansa sahip oyun bilgisayarlarına ihtiyaç duyuyor. Casper'ın binlerce konfigürasyon seçeneği sunarak tüm oyunlar için ihtiyaç duyulacak donanım gereksinimlerini karşılayabilen güç ve performans bilgisayarı Excalibur, mükemmel yaz estetiğine sahip, bazı oyunseverlere de nostalji yaşatacak oyunlar için hazırladığı listeyi paylaştı.



YAZ AYLARININ ENERJİSİNİ HİSSEDECEĞİNİZ VİDEO OYUNLARI



1. Assassin's Creed: Odyssey. Odyssey, Yunanistan ve Akdeniz çevresindeki adaların ortasında yer alıyor. Bu dünyayı keşfe çıkmanız, haritaya serpiştirilen görevleri yaparken kendinizi bir maceracı gibi hissetmeniz için kurgulanmış bir oyun. Siz dağlar ile su arasında görevler üstlenip savaşırken tüm oyunu Antik Yunanistan'da şüpheli bir kaçıştaymışsınız gibi hissettiriyor. Yaz aylarında yelken açmak isterseniz, Odyssey bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

2. Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto V ile Los Angeles benzeri sokaklarda dolaşma deneyimini yaşamak için silah ve araçlarınız olacak. Yaz tatilinde uzun bir araba seyahati yapıyormuş gibi yaz havasına girmek için gerçekten ihtiyacınız olan tek şey Grand Theft Auto V.

3. Final Fantasy X. Tropik sahil cenneti Spira, Tidus'un tüm zamanların en iyi Final Fantasy oyunlarından birinde yaşadığı maceraların arka planını oluşturuyor. Dünya muhteşem, hikâye harika ve bu macera sırasında tanıştığınız karakterler video oyunlarının unutulmazları arasında yer alıyor.

4. Assassin's Creed IV Black Flag. Yazı hissedeceğiniz bir diğer konsept de korsanlık. Sizi atılgan haydut Edward Kenway yerine koyan ve Karayipler'de onun suikast maceralarını yaşatan Assassin's Creed IV Black Flag'ten daha iyi bir korsan video oyunu yok. Altın Korsanlık Çağı'nda yapacağınız deniz savaşları sizi ekrandan alıp yazın tam ortasında hissettirecek.

