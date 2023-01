Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!

Oldukça yoğun geçen okul programından biraz olsun uzaklaşmak ve dinlenmek isteyen tüm öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Öğrencilere, "Yarıyıl tatilinde ne yapmak istiyorsunuz?" diye sorulsa hiç kuşkusuz gençlerin büyük çoğunluğunun cevabı "Oyun oynamak, dizi ve film seyretmek." olacaktır. "Hangi oyunu oynasam?" ya da "Hangi diziyi izlesem?" diye kafasında soru işaretleri olan gençlerin imdadına Türkiye'nin teknoloji markası Casper, "Keyifli Tatil Rehberi" ile yetişiyor.



OYUN OYNAMAK BİR TUTKU DİYENLERE



Oyun dünyasının birbirinden farklı ve benzersiz evrenleri, yarıyıl tatiline giren ve biraz olsun kafasını boşaltmak isteyen öğrencileri cezbediyor. Güç ve performansı yeniden tanımlayan, tüm kullanıcılarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik binlerce konfigürasyon seçeneği sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yarıyıl tatilinde hangi oyunları oynayacağına karar veremeyen öğrenciler için en heyecan verici seçenekleri sıraladı.

1. Spor severlerin ilk tercihi NBA ve FIFA oluyor. İster laptop ister masaüstü oyun bilgisayarlarına sahip olsun, tüm öğrencilerin en büyük tutkusu olan futbol ve basketbola ilgileri çok yüksek. Tüm öğrenciler, yeşil sahalarda en heyecanlı dakikaları FIFA 2023 ile yaşayabilir veya NBA 2K23'ün MyCareer moduyla dünyanın en iyi oyuncularına karşı kendilerini kanıtlayabilir.

2. Hıza ve maceraya hazır mısınız? Eğer hız ve macera arıyorsanız, Forza Horizon 5 tam size göre. Dünyanın en mükemmel arabalarıyla nefes kesici bir deneyimi, Intel'in 11. ve 12. Nesil işlemcileriyle NVIDIA'nın RTX ekran kartları ile donatılan Excalibur oyun bilgisayarlarında yaşamanın tam vakti.

3. Su altında benzersiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin ilk tercihi Subnautica. Yabancı bir okyanus gezegeninde, heyecan dolu bir macera sizi bekliyor. Oyunu oynarken pek çok kez bu serüvenin nasıl sonlanacağını merak edecek ve hayatta kalmaya çalışırken kendinizi birçok ihtimali düşünürken bulacaksınız.

4. Aksiyon tutkunlarını uykusuz geceler bekliyor. Video oyun sektörünün en etkileyici oyunlarından bir tanesi hiç kuşkusuz God of War! Öyle ki hem oyun konsollarında hem de PC'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk sıralarda. Olimpos tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçerken Kratos, İskandinav tanrılarının arasında sıradan bir insan olarak yaşamını sürdürüyor. Bu sert ve acımasız dünyada Kratos'u bekleyen maceralara eşlik etmek isteyen gençleri uykusuz geceler bekliyor.

YARIYIL TATİLİNDE ZEVKLE İZLENECEK FİLM VE DİZİ ÖNERİLERİ



Tüm öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatilinde laptopunu açan ve "Bugün hangi filmi veya diziyi izlesem?" diye düşünen öğrenciler için en iyi film ve dizi önerisi Türkiye'nin teknoloji markası Casper'dan geliyor.

1. Filmlerin içinde kaybolmak isteyenler. Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar arasında kurduğu dünyayı anlatan Esaretin Bedeli, izleyenlere umut oluyor. Stephen King uyarlaması olan filmin başrollerini Morgan Freeman ve Tim Robbins paylaşıyor. Esaretin Bedeli, en iyi film adaylığı da dahil olmak üzere toplam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi. IMDB'de en iyi filmler listesinin 1 numarasındaki koltuğunu uzun yıllardır bırakmayan Esaretin Bedeli, film kültürü kazanmak isteyen herkesin ilk adımı.

2. Avatar'ın büyülü dünyasında bu büyük serüvene eşlik etmek ister misiniz? Avatar: Suyun Yolu, çıkışından haftalar geçmesine rağmen gişedeki ivmesini sürdürüyor ve dünya çapında hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. 13 yıl sonra piyasaya çıkan James Cameron imzalı film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına mensup olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor. Yarıyıl tatilinde eğlenceli bir aktivite yapmak isteyenler, sinemada bu büyük serüvene eşlik edebilir. Serinin 2009 yılında çıkış yapan ilk filmi Avatar, bugün dahi gişede en çok kazandıran filmi rekorunu elinde tutuyor.

3. Kendi dedektiflik bürolarını kuran dört arkadaşın maceralarına ortak olmaya hazır mısınız? The InBESTigators, 4 arkadaşın macera dolu serüvenine odaklanıyor. 2019 yapımı bu dizide dört arkadaşın birbirinden farklı deneyimlerine eşlik ediliyor. 10 yaşında bir bulmaca dâhisi olan Maudie, sınıf arkadaşları Ezra, Ava ve Kyle ile bir dedektiflik bürosu kurarak çözülmeyen hiçbir suç kalmaması için amansız bir serüvene başlıyorlar. Bu eşsiz macerada kahramanlarımızın yer yer mizah dolu maceralarına eşlik etmek keyifli bir tatil deneyimi olacaktır.

