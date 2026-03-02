İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9533
  • EURO
    51,4463
  • ALTIN
    7479.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Casperlar'' suç örgütü davasında yeni gelişme: 10 şüpheli için tutuklama talep edildi
Güncel

''Casperlar'' suç örgütü davasında yeni gelişme: 10 şüpheli için tutuklama talep edildi

İstanbul'da 'Casperlar' suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talep edildi.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
''Casperlar'' suç örgütü davasında yeni gelişme: 10 şüpheli için tutuklama talep edildi
ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 10 şüphelinin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

  • casperlar
  • silahlı suç örgütü
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.