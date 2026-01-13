İSTANBUL 5°C / 3°C
  ''Casperlar'' suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme
Güncel

''Casperlar'' suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklandı

13 Ocak 2026 Salı 13:13
''Casperlar'' suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme
ABONE OL

İstanbul merkezli 21 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında gözaltına alınan 97 şüphelinin 58'i tutuklandı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütlerine yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 97 şüpheli yakalanmıştı.

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüpheliler, dün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden Bakırköy Adliyesine sevk yapılmıştı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesinde mahkemeye çıkarılan çete üyelerinden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüphelinin "Adli Kontrol" şartı ile serbest bırakıldığı belirtilirken, geri kalan 22 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği öğrenildi.

  • suç örgütü
  • tutuklama
  • soruşturma

