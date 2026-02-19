İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7745
  • EURO
    51,7289
  • ALTIN
    7018.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Casperlar'la WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Casus zabıt katibi çete için çalışmış
Güncel

'Casperlar'la WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Casus zabıt katibi çete için çalışmış

'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 17 şüpheli gözaltına alınırken, adliyede görevli bir zabıt katibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, çete üyelerinin kırmızı bültenle aranan kişilere dair bilgi aldığı ve arama kayıtlarını talep ettiği belirlendi. Ödeme yapıldığını gösteren yazışmalar da kayıtlarda yer aldı.

İHA19 Şubat 2026 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
'Casperlar'la WhatsApp yazışmaları ifşa oldu! Casus zabıt katibi çete için çalışmış
ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alınırken, adliyede görevli olan zabıt katibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Şüphelinin aynı zamanda çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmış, suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlenmişti. 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, şüpheliler gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanmıştı.

ZABIT KATİBİNİN ÇETE ÜYELERİYLE WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada şebeke üyelerine bilgi sızdığı iddia edilen şüphelilerin her adımı takip edildi. Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP'tan faydalanarak çete üyelerine bilgi sızdırdığı öğrenildi. Şüphelinin çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda, çete üyelerinin şüpheliden "arama kaydı" bilgisi istediği belirlendi. Çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yazışmalarda yer aldı.

9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararı Emniyetteki köstebeklere operasyon
  • Casperlar
  • soruşturma
  • WhatsApp yazışmaları

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.