''Castorone'' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

AA28 Nisan 2026 Salı 10:19 - Güncelleme:
İspanya'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 07.00'de Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

"CASTORONE" ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-16", "Kurtarma-17", "Kurtarma-20", "Kurtarma-22" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu eşlik etti.

Geminin yanında sahil güvenlik botları da hazır bulundu.

Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale döneceği bildirildi.

  • Castorone
  • boru indirme gemisi
  • Çanakkale Boğazı transit

