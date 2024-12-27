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'Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
'Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi.

Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı.

'Castorone' isimli geminin yarın Filyos limanında doğru yolculuğu sürerken, geminin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.

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