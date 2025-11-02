İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

''Casusluğun'' seyrini değiştiren belge... Özkan'dan talimat: Tuşlu telefon kullanın

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan belge, soruşturmanın seyrini değiştirdi. “Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı dosyada, gizlilik için alınması gereken dijital ve fiziki önlemler sıralandı. Metinde “yeni hat alın, tuşlu telefon kullanın” gibi talimatlar yer aldı.

2 Kasım 2025 Pazar 09:07
''Casusluğun'' seyrini değiştiren belge... Özkan'dan talimat: Tuşlu telefon kullanın
İBB yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın cep telefonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelendi. Telefonda 22 Aralık 2024 günü saat 18.12'de oluşturulan belge dikkat çekti. "Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon" başlıklı belgede, İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara karşı alınması gereken fiziki ve dijital tedbirlerin yer aldığı ortaya çıktı.

'TUŞLU TELEFON KULLANIN'

Gizlilik ve güvenlik talimatlarının yer aldığı belgede; sürecin 'yakın akraba ilişkisi olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden yürütülmesi', 'internete hiç bağlanmamış bilgisayarlar' ve 'akıllı olmayan cep telefonları' kullanılması gerektiğinin yer aldığı ortaya çıktı. Belgede 'başkası adına yeni hat alınması' ve 'telefonların sadece özel görüşmeler için kullanılması' talimatlarının verildiği, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, emniyet müdürü ve yeni bir vali ataması" gibi notlar yer aldı.

