İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 3. duruşmasının görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 4 sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıkların mütalaaya karşı savunmasının ardından mahkeme heyeti değerlendirme yapmak için ara verdi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.