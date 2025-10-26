Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını yöneten danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatıldı.

SEÇİM İTTİFAKI YAPILDI

Soruşturma, 'casusluk' suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelenmesiyle başladı. Gün'ün, Necati Özkan ile 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yaptığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkarıp strateji belirledikleri ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı iddia edildi.

BİZE YETKİ VERİLMEDİ

'Wickr' isimli kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan (Rumuz: Bluestar81) ile Hüseyin Gün (Rumuz: Jupiter1881) arasında gerçekleştiği değerlendirilen mesajlaşmalar ortayı çıktı. Bir mesajlaşmada, Gün'ün Özkan'a, "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir."

İMAMOĞLU'NA AKIL VERMİŞ

Gün'ün, Necati Özkan ile yaptığı bir başka yazışma şöyle: "Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin." Öte yandan yazışmalarda "150 binden fazla dijital ordunuz var" ifadesi de dikkat çekti.

"BİR KEZ" DEDİ YAZIŞMALAR ONU YALANLADI

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu olan Necati Özkan, "Hüseyin Gün'le tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğunu söylemesiydi. Bunu pazarlamak amacıyla toplantı talep etti ancak görüşme olumsuz geçti. Sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmadı" dedi. Ancak Hüseyin Gün ile defalarca yaptığı yazışmalar Özkan'ı yalanladı.

BASKI KURUN GÖREVDEN ALINSINLAR

Gün ile Merdan Yanardağ ile de arasında şu konuşmanın geçtiği tespit edildi: "Kemal Bey'in Almanya'ya gitmesini tavsife eden danışmanları veya genel başkan yardımcıları kimse istifa etmesi gerek. Bu kaçıncı iletişim hatası... Hangi sivri akıllı danışmanı K.K.'nın pasaport kontrolde sıra beklerken görüntüyü paylaşıyor. Merdan Bey, sizden rica ediyorum... Baskı kurun Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz) diğer gereksiz ve vasıfsızları görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülemez" Gelen mesaja yanıt: "İyi geceler Hüseyin Bey, çok haklısınız. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum ama bir sonucu olacaktır." Gelen cevap: "Merdan Bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenmesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik.

İMAMOĞLU BİZZAT YETKİLENDİRMİŞ

17 Nisan 2019'da İBB Başkanı olarak göreve başlayan İmamoğlu'nun makama gelir gelmez ilk imzaladığı karar, 18 Nisan 2019 tarihli Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yollanan ve İBB ile bağlı kuruluşlarına ait veri tabanlarının kopyalanması talimatı olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği, "Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyeniz çalışanlarından ve/ veya dışardan belirlenecek üç uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim" imzalı belge de ortaya çıktı.