Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın, "Yüz yüze görüşmedik" dediği casusluktan tutuklu Hüseyin Gün ile yakın ilişkisi deşifre oldu. Özkan'ın, İngiliz ve ABD istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Gün ile 2019 seçimleri sürecinde 5 kez görüştüğü ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanmıştı. Gün'ün dijital materyallerin incelenmesinin ardından Necati Özkan'la görüşmeleri tespit edildi.

SEÇİMDEN ÖNCE İLK GÖRÜŞME

1- Gün'ün, 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden 12 gün önce 11 Haziran 2019'da Necati Özkan'ın İstanbul'daki ofisinde görüştüğü tespit edildi. Hüseyin Gün ifadesinde bu görüşmeyle ilgili, "Necati Özkan'la Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annem de (Seher Erçili Alaçam) vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğim, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu. Verilerin ne şekilde işleneceği konularını ilk olarak burada konuşmuştuk. Zaten akabinde bu veriler üzerinden analiz işlemlerine başladık. Kendisine günlük olarak rapor sundum" demişti.

MESAJLAŞMA KAYITLARI VAR

2- Gün'ün, 23 Temmuz 2019'da seçim sonrası ise sunum için Necati Özkan'la yüz yüze görüştüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında Gün ve Özkan'ın, 23-24 Temmuz 2019 tarihinde Beşiktaş ilçesinde ortak baz verdiğine dikkat çekiliyor. Gün ve Özkan'ın WhatsApp yazışmaları da görüşme delili olarak dosyada yer aldı.

3- Hüseyin Gün'ün 20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkililerine sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. İBB Kasımpaşa Ek Hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Hüseyin Gün, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan, Bilişim Danışmanı Melih Geçek, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Sosyal Medya Danışmanı (Dijital Koordinatör) Ulaş Yılmaz, Necati Özkan ile Necati Özkan'ın sahibi olduğu Öykü Ajans yetkililerinin katıldığı tespit edildi. Gün ifadesinde, "İmamoğlu'nun bu sunumdan bilgisi vardır. Toplantıya katılanlar Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği kişilerdi" demişti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

4- Hüseyin Gün'ün, 26 Ağustos 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ifade edildi. Hüseyin Gün'ün, "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam'ın da katıldığı görüşme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Söz konusu görüşmeyi Necati Özkan'ın organize ettiği tespit edildi. Gün, ifadesinde, "Ziyarette kendisini seçimi kazanması nedeniyle tebrik ettik. Kendisi de manevi annem ve bana hitaben 'Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim' ifadesini kullanmıştı" dedi.

5- Gün'ün 3 Eylül 2019'da Necati Özkan'la sahibi olduğu PİİQ MEDİA'nın ortaklarıyla online olarak İBB yetkilileriyle görüştüğü tespit edildi. Hüseyin Gün, ortakları eski CIA ajanı Aaron Barr ve Darren Miller'in, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan'la internet üzerinden görüntülü olarak görüştüğü belirlendi. Gün ve ortaklarının görüşme sırasında Amerika'da olduğu ifade edildi.