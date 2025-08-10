İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Casusluk ve FETÖ'ye yardım... Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında 'rüşvet', silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Casusluk ve FETÖ'ye yardım... Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

