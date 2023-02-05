Çatalca'da bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Elbasan Mahallesi Elbasan Caddesi'ndeki Harput Sanayi Sitesi'nde 1000 metrekarelik alana kurulu bulunan ve plastik boru üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın yanındaki mutfak dolabı üretilen başka bir fabrikaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, 122 Acil Sağlık ekipleri ve birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, her iki fabrika da kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.