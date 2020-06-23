İstanbul'da beklenen yağmur başladı: Hortum oluştu

DHA 23 Haziran 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:59

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ORTAKÖY’DE CADDE SULAR ALTINA KALDI

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy’de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.

HORTUM OLUŞTU

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.