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Çatalca'da hortum seraları da vurdu, kamyoneti devirdi

İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:18
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Hortum Muratbey Mahallesi'nde bulunan seralara da zarar verdiği ortaya çıktı. Seraların demirleri ve naylon brandaları hortumun etkisiyle paramparça oldu. Tarlada bulunan kasalar da dört bir yana savruldu. Hortumun etkisiyle tarlada bulunan bir kamyonet de devrilerek metrelerce sürüklendi. O kamyonette de maddi hasar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için seraların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Hortumda zarar gören seralar havadan da görüntülendi.

"10 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sera sahibi Ahmet Şanlı, "Hepimiz şaşırdık. Ne olduğunu, nasıl gelip gittiğini anlayamadık. Kamyoneti 15 metre kadar sürükledi. Seralarımız, barakalarımız hiçbir şey kalmadı. 10 yıllık birikimimiz gitti. Seralarda yeşillik üzerine fesleğen, reyhan vardı. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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