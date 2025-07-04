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Çatalca'da kaza: Jandarma astsubay hayatını kaybetti

Çatalca'da otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma astsubay hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş yaralandı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 12:52 - Güncelleme:
Çatalca'da kaza: Jandarma astsubay hayatını kaybetti
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Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobil, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarparak savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan S.S. ve İ.B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen Altın'ın astsubay, İ.B. ve S.S'nin de Çatalca'da jandarma uzman çavuş oldukları öğrenildi.

Altın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

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